Homem é preso transportando 110 kg de cocaína na BR-030

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi preso na tarde desta segunda-feira, 14, transportando 110 kg de cocaína na BR-030, em trecho do município de Brumado, no Centro-Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe realizava ações de fiscalização quando abordaram um caminhão no Km 355 da rodovia. Os agentes notaram amarrações de carga no fundo do veículo e decidiram inspecionar. No local, foram encontradas a carga de material entorpecente escondida entre caixas de frutas vazias.

Questionado, o motorista admitiu que recebeu R$ 10 mil para levar a droga de São Paulo para Juazeiro, no norte da Bahia. Detido pelo crime de tráfico de drogas, ele foi conduzido à sede da Polícia Civil de Brumado, onde a ocorrência foi registrada.