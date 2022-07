Homem é transportado por maca improvisada em Itambé

Um homem morador da região de 'Pedra', zona rural de Itambé, sudoeste da Bahia, foi transportado por mais de três horas, em uma maca improvisada, até chegar ao hospital do município.

De acordo com informações do Blog do Edyy, as condições da estrada de acesso da comunidade até o centro da cidade é "precária".

Familiares informaram que o homem, identificado como Isaulino, teria necessitado de atendimento na noite do dia anterior à ida ao atendimento médico. Sendo assim, vizinhos improvisaram uma "maca" para transportar o homem.

Ainda com informações do Blog do Edyy, as pessoas andaram por mais de 3 horas e se revezavam no transporte pela estrada com "muita lama e ladeira", até chegar até uma estrada vicinal onde um carro aguardava para concluir o trajeto.

De acordo com familiares, essa não é a primeira vez que acontece algo parecido, já que mais de cinco pessoas já teriam morrido na localidade pelo motivo da "demora" no atendimento.