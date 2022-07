Homem que estuprou e engravidou a filha na Bahia é preso em MG

Um homem acusado de estuprar e engravidar a filha de 14 anos no interior da Bahia teve o mandado de prisão cumprido na quarta-feira, 6, na cidade de Jordânia, em Minas Gerais. A ordem judicial foi expedida pela comarca de Macarani, no sudoeste, após um inquérito policial instaurado na Delegacia de Maiquinique, para investigar o crime.

Segundo o delegado Irineu Alves de Andrade, o homem de 44 anos foi indiciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável. “O crime veio à tona no mês de março, após familiares da adolescente, que vinha sendo abusada desde os 11, constatarem que ela estava grávida”, explicou.

“O suspeito ficou com a guarda da filha, na época com cinco anos, quando se separou da mãe dela, passando, desde então, a morar com a vítima em fazendas da região que faz divisa entre os estados da Bahia e Minas Gerais”, acrescentou. De acordo com o delegado, a menina era ameaçada de morte pelo pai para não contar sobre os abusos.