Homem que maltratou cadela é acusado de estupro de vulnerável

Após prender um homem por agredir uma cadela da raça pinscher com pauladas, policiais da Delegacia Territorial de Jaguaquara tomaram conhecimento de que o acusado estaria abusando sexualmente de duas meninas, de 12 anos, que eram vizinhas dele. Um Inquérito Policial foi instaurado para apurar os fatos e, constatando a veracidade, ele também teve um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

“Ouvimos as duas crianças, que confirmaram que estavam sofrendo os abusos. Ele ainda fotografava as menores nuas. As imagens foram encontradas na galeria do celular dele”, explicou o titular da DT/Jaguaquara, delegado Chardison Castro.

Diante das provas coletadas, foi pedida a prisão do investigado, que teve o mandado de prisão cumprido na mesma unidade onde já estava custodiado pelo crime de maus tratos de animais. Ele segue à disposição do Judiciário.