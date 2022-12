Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista

Uma unidade da Havan foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira, 28, em Vitória da Conquista (BA) no centro-sul do estado. Vídeos recebidos pela reportagem mostram a loja completamente tomada pelas chamas.

De acordo com nota da Havan, a unidade estava fechada quando o incêndio começou e não há feridos no local.

"A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes", afirma o comunicado.

