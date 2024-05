Itabuna renova frota em 60% com 35 novos ônibus; tarifa será R$ 3,70 | A TARDE

Na última sexta-feira, dia 10, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), cumpriu mais um dos compromissos de sua gestão ao colocar à disposição da comunidade uma nova frota de ônibus do sistema de transporte coletivo.

São 35 novos ônibus já inspecionados que vão garantir a melhoria da qualidade do transporte público e atender aos anseios dos usuários, nessa primeira etapa.

Os novos veículos ficaram expostos à visitação pública na Beira-rio ao longo de parte da Avenida Mário Padre, no Góes Calmon, e na Alameda da Juventude, no Centro. Além de contar com sistema de WI-FI, os ônibus são mais modernos, seguros e confortáveis, com ar condicionado, câmeras de videomonitoramento e entrada USB para carregamento de equipamentos eletrônicos.

Com a renovação de 60% da frota, a concessionária Atlântico Transportes cumpre as exigências contratuais com a Prefeitura que previam estes investimentos em até dois anos. De acordo com o prefeito, a frota será 100% renovada até o final do ano.

“A Administração Pública está a serviço da comunidade e o transporte público é de responsabilidade das prefeituras em qualquer parte do país. Então, é importante que, como prefeito, tenha me preocupado em determinar que a empresa ofereça um serviço de qualidade que venha melhorar a mobilidade urbana, o bem-estar e a segurança dos usuários”, destacou o prefeito Augusto Castro (PSD).

Durante o ato de entrega do ônibus o gestor ainda disse que não tem sido fácil administrar uma cidade do porte de Itabuna, onde tudo é prioridade, desde a saúde, infraestrutura e assistência social. “Mas, com a graça de Deus, estamos avançando em diversas áreas e com muito esforço, temos conseguido ser firmes e vamos conseguir muito fazer muito mais”, assegurou.

Com esses novos ônibus o município fecha em 60% a substituição dos antigos veículos, atendendo às diretrizes que constam no edital do processo licitatório, realizado no ano passado pela Prefeitura, que determina que a frota tenha no mínimo veículos com sete anos de fabricação.

