Itapetinga: contrato aponta desconto de R$ 22 milhões à empresa de luz

Sensação de desconfiança e indignação. Assim está a população de Itapetinga, sul da Bahia. A Prefeitura local, pelo terceiro ano, contratou a RCX Locações e Comércio de Materiais Elétricos Eireli, com o objetivo de trocas de lâmpadas da iluminação pública.

Em 2021 o contrato com a empresa teve valor global de R$ 25 milhões. Já em 2022 a mesma empresa é contratada pelo valor que fechou em pouco mais de R$ 10 milhões, o que se configura um super desconto de R$ 15 milhões de reais no intervalo de 1 ano.

Em 2023, mais um contrato com a RCX Locações e Comércio de Materiais Elétricos Eirel, com data retroativa de 2022 para troca de lâmpadas, desta vez o valor teve uma queda drástica de quase 1.000%, cujo contrato ficou em R$ 3.041.898,12, para um período vigente de 01/11/2022 à 31/10/2023.

O novo contrato de R$ 3 milhões é parte integrante do contrato oriundo da ata nº 060/2021, que se refere ao primeiro contrato de R$ 25 milhões o qual estabeleceu diretrizes dos serviços a ser prestados pela RCX Locações à Prefeitura de Itapetinga.

O que deixa a população curiosa é o fato da gestão de Rodrigo Hagge (MDB) ter fechado novo contrato de R$ 3 milhões, já que ainda existia contrato vigente no valor de R$ 10 milhões de reais. Uma simples consulta pode se constatar que o contrato de 2022 desapareceu do Portal da Transparência do município.

A reportagem procurou a Prefeitura de Itapetinga e não obteve resposta.