Jovens de 23 e 16 anos são executados em praça pública de Jequié

Duas pessoas foram assassinadas na noite deste sábado, 11, em Jequié. O crime teria acontecido por volta das 22h, na praça do bairro Cidade Nova. Identificados como Daniel Carvalho Gonçalves, de 23 anos, e R.S.C, de 16, os jovens foram atingidos por vários disparos e tiveram as mortes confirmadas no local.

Após a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e realizou rondas na área, no entanto, o autor do crime não foi localizado e acabou fugindo.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal após atuação da Polícia Técnica. A motivação e autoria serão investigadas pela Delegacia Territorial