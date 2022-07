Médico é encontrado morto durante plantão em Brotas de Macaúbas

Um médico, identificado como Heitor Wagner Silva Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto neste domingo, 17, enquanto trabalhava em uma unidade de saúde na cidade de Brotas de Macaúbas, no Centro-Sul da Bahia.

Segundo Informações do site ‘Achei Sudoeste’, o profissional dava plantão no Hospital Municipal quando foi encontrado sem vida. A causa da morte não foi divulgada.

O sepultamento deve acontecer na tarde desta segunda-feira, 18, na cidade de Paramirim, de onde o médico era natural. As prefeituras de Brotas de Macaúbas e Paramirim divulgaram notas de pesar pela morte do médico e decretaram luto oficial de três dias.

Heitor Oliveira se formou em medicina pela Universidade do Sudoeste da Bahia (Uesb) em 2007. Em sua cidade natal, atuou no Hospital Aurélio Rocha, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e como perito do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA).