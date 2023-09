Motorista é preso após beber 10 cervejas e bater carro de frente

Dois carros bateram de frente na BR 330, trecho da cidade de Jequié, no interior do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante o atendimento, foi constatado que um dos motoristas envolvidos no acidente estava em estado de embriaguez.



"Ao chegar no local do ocorrido, os policiais realizaram o teste de alcoolemia com etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro, nos condutores dos dois veículos envolvidos no acidente. Para um dos condutores, o resultado foi positivo", dia a nota da PRF.

O motorista assumiu ter consumido 10 cervejas de 600 ml com amigos em um bar do município. Com o acidente, um dos passageiros do outro veículo ficou ferido, sendo encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares. O homem embriagado foi preso pelo crime de embriaguez ao volante.