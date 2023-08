MPT abre inquérito que apura morte de homem em garimpo de Caetité

Um inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), nesta quarta-feira, 30, para apurar as responsabilidades trabalhistas pela morte por soterramento de um trabalhador em um garimpo de manganês, na última terça-feira, 29, no distrito de Brejinho das Ametistas, município de Caetité, sudoeste da Bahia. Ainda não se sabe o que causou o deslizamento de terra.

A vítima, identificada como José Homero Bispo da Silva, foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi. Há informações de que o garimpo seria ilegal.

O MPT vai solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho com mortes realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadores de saúde e segurança do trabalho específicas para este tipo de atividade.