MPT investiga responsabilidade por morte de tratorista na Bahia

A morte de Valmir da Silva, 50 anos, está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que vai apurar as responsabilidades trabalhistas e eventuais falhas no cumprimento de normas de saúde e segurança.

O acidente foi no último dia 28 de outubro, quando a vítima trabalhava em um pomar na comunidade de Várzea de Dentro, município de Livramento de Nossa Senhora, sudoeste baiano.

Testemunhas ouvidas pela imprensa local apontam que o homem teria sido estrangulado pela camisa que se prendeu a uma engrenagem do trator.

O MPT instaurou inquérito civil que vai buscar informações sobre quem foi o responsável pelo trabalho da vítima, bem como qual era a relação com a vítima e um eventual empregador, e se as regras a serem adotadas por cada tio de atividade produtiva eram seguidas.