Mulher morre após ser espancada e arrastada por moto em Guanambi

Uma mulher de 20 anos morreu dez dias após ter sido espancada e arrastada por uma motocicleta em Guanambi, no sudoeste da Bahia, na terça-feira, 1º. A Polícia Civil informou que o ex-companheiro da vítima é o principal suspeito de cometer o crime.

A jovem, identificada como Vitória Bisão dos Santos Ferreira, é natural da cidade de Pedregulhos, em São Paulo, mas se mudou para a cidade baiana para viver com o suspeito.

Vitória chegou a ser socorrida quando foi espancada no último dia 22 e ficou internada por dez dias no Hospital Geral de Guanambi. No entanto, ela teve a morte cerebral confirmada pela equipe médica na terça.

Ainda de acordo com a polícia, a família de Vitória registrou ocorrência de agressão contra o suspeito em uma delegacia de Guanambi. Os familiares da vítima desmentiram a versão de que ela teria sofrido um acidente de moto.

O caso é investigado pela Polícia Civil e o suspeito continua sendo procurado. A família da vítima ainda relatou que o sepultamento vai ocorrer em São Paulo.