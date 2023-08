Operação da PF desarticula esquema de fraude no INSS

Um esquema de fraude milionária de mais de dez anos começou a ser desarticulado pela Operação o Criador, deflagrada em Jequié, com trabalho de parceria entre a Força-Tarefa Previdenciária do INSS e a Polícia Federal, com apoio do 19º Batalhão da Polícia Militar.

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, também o bloqueio de R$ 1,5 milhão das contas e bens dos investigados foi determinado pela Justiça Federal, bem como o bloqueio e cancelamento dos benefícios ilegais.

O prejuízo apurado ultrapassa R$ 2 milhões em concessões e saques fraudolentos ligados a oito processos ilegítimos no INSS, relacionados a pessoas mortas de diversos estados, que não deixaram herdeiros e cujos documentos eram manipulados pelo grupo criminoso, que conseguia obter os benefícios.

Este ano, no âmbito da Coordenação de Inteligência da Previdência Social, já foram realizadas 66 ações conjuntas com a Polícia Federal no Brasil, sendo 35 flagrantes e 31 operações.

A estimativa de prejuízo é de R$ 265 milhões e a perspectiva de economia aos cofres é de R$ 315 milhões, com o bloqueio destas fraudes, conforme dados registrados até ontem.

De acordo com o delegado chefe da Delegacia da PF de Vitória da Conquista, Rômulo Sossai Berger, o principal acusado foi preso e já admitiu ter outros 12 benefícios ativos a partir de fraudes. Com mais que o dobro de operações com fraudes, as novas investigações podem mais que duplicar o valor desviado.

Nas investigações preliminares já estava comprovado que uma pessoa ficava com os cartões e tinha a responsabilidade de realizar todos os meses os saques dos benefícios fraudados, sempre nas agências bancárias de Jequié.

Durante a operação desta semana foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um temporário. Um dos investigados não foi encontrado no seu endereço e é considerado foragido. O principal articulador do esquema não colaborou no seu depoimento para a PF.

A partir das apurações policiais nos primeiros endereços visitados, além dos quatro mandados de busca e apreensão que foram obtidos antes da operação iniciar, o delegado requereu e obteve da Justiça federal mais dois mandados, somando seis endereços visitados e farto material apreendido, com destaque para celulares, pen drives e notebooks .

Documentos falsos

“Chamou muito a atenção a quantidade de documentos falsificados que foram encontrados em poder dos criminosos”, afirmou o delegado, salientando que em um dos imóveis a equipe encontrou uma impressora de alta precisão, usada para o esquema.

Entre outros itens curiosos que foram localizados nos imóveis, estavam um fardamento da Policia Militar da Bahia, distintivos e documentos falsos das polícias Civil, Militar e Penal, que os investigadores agora querem saber para que foram ou seriam utilizados. Também armas e munições foram apreendidas. A criação de uma empresa fantasma em Vitória da Conquista está relacionada a mesma associação criminosa.