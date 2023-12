Pancadinha volta a cobrar aplicação de repasse parlamentar em Itabuna | A TARDE

Depois de denunciar que a Prefeitura de Itabuna não aplicou os recursos oriundos de um repasse parlamentar, o deputado estadual Fabrício Pancadinha (Solidariedade) voltou a cobrar o prefeito Augusto Castro (PSD). O repasse foi concedido pelo deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), para melhorias na Saúde do município.



Segundo ele, o recurso foi destinado ao setor de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. No entanto, a verba não foi repassada à instituição pela prefeitura.

“A emenda foi especificamente para a hemodiálise da Santa Casa. Assim dizendo o prefeito, que ia colocar outro recurso no lugar desse, mas a gente está esperando, ainda mais falando saúde, saúde e o povo não espera. O povo está fazendo diálise num momento como esse, na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Itabuna, que é o lugar onde faz o SUS, está precisando muito, necessitando desse recurso, que esse recurso vai melhorar o atendimento do povo, ainda mais se tratando em saúde. Quantas pessoas não estavam passando por esse momento agora fazendo diálogo na Santa Casa? E a gente pede, clama a prefeitura de Itabuna que repasse esse recurso o mais rápido possível para a Santa Casa”, disse Pancadinha.

“É um descaso com a população, não só de Itabuna, porque ali atende mais de 22 municípios, que são compactuados. É uma região inteira sofrendo. Elmar com toda a seriedade foi lá, fui em Brasília. Disse: vamos alocar emenda para a cidade de Itabuna, para a saúde, para Santa Casa, falei para ele a problemática que estava acontecendo na hemodiálise. Ele prontamente falou, vamos colocar emenda aí, mas infelizmente o município não está cumprindo os papéis”, pontuou o deputado.



Pancadinha disse ainda que deve procurar acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para resolver a situação.

“A gente vai procurar de todos os lugares que a gente possa cobrar os direitos do povo, que a gente está aqui para defender o nosso povo. Eu acho isso muito injusto para o povo em um momento como esse, em um momento que Itabuna sofre com a saúde. Quando consegue a emenda, aloca a emenda, a emenda não é alocada", pontuou.

Pancadinha afirmou ainda que o prefeito Augusto Castro tem colocado os interesses políticos à frente da gestão do município.

“Primeiramente, é um descaso porque eles estão assim não só para a saúde. A gente conseguiu uma ambulância para a cidade de Itabuna, através de nossa emenda também e o prefeito colocou a ambulância no fundo de uma garagem porque foi emenda do deputado Pancadinha, isso é um absurdo, porque a população não tem nada a ver com isso”, completou o parlamentar.