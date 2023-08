Parlamentar diz que Via Bahia "rouba Vitória da Conquista"

O vereador Hermínio Oliveira (Podemos) voltou a fazer graves críticas à Via Bahia, em relação aos serviços oferecidos no município de Vitória da Conquista e região.



Durante pronunciamento na Câmara Municipal, nesta quarta-feira, 2, o parlamentar comentou sobre o tratamento que é dado pela Concessionária à população.

“A Via Bahia, uma empresa omissa, só trabalha na Região Metropolitana de Salvador e na região de Feira de Santana. Lá eles colocam passarelas e viadutos, mas só trabalha até a região do Paraguassu. No Sudoeste eles não fazem nada além de levar o nosso dinheiro. Está roubando Vitória da Conquista”, afirmou Oliveira.

Hermínio cobrou ainda o apoio dos deputados baianos contra a falta de atenção da concessionária.

“Cadê os 39 deputados que não bradam, não falam nada”, disse. “Respeite Vitória da Conquista. Nós pagamos ICMS, pagamos impostos. É uma aberração o que está acontecendo em Conquista”, complementou.



O vereador pediu solução para o cruzamento entre a BA-263 e o Anel Rodoviário Jadiel Matos.

“Tdos os dias a população enfrenta longos engarrafamentos.A gente pra passar para a Urbis VI demora 40 minutos, isso é um absurdo”, finalizou.