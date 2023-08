PC apreende cigarros eletrônicos que iriam ser vendidos em festival

A Polícia Civil apreendeu 76 cigarros eletrônicos nesta quinta-feira, 24, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A ação foi realizada por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Segundo informações da Polícia Civil, o material, avaliado em R$ 15 mil, foi apreendido durante ações preventivas realizadas em conjunto com equipes da Vigilância Sanitária. A venda, importação e propaganda de cigarros eletrônicos estão proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme apuração, os dispositivos seriam comercializados durante um festival de música que ocorrerá na cidade. Equipes policiais devem continuar realizando ações para coibir o comércio desses produtos.