PF captura foragido da Justiça mineira por homicídio de Jornalista

A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira, 21, em Vitória da Conquista, um homem que estava foragido da Justiça Mineira e condenado a 28 (vinte e oito) anos de prisão pelo homicídio do Jornalista Rosalvo Bastos, e de sua namorada. Daniela Costa. O crime foi cometido em 2002 em Minas Gerais.

Conforme a PF, o homem estava foragido desde o ano de 2018. A ação que resultou do na prisão do homicida, contou com o trabalho do Grupo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista e o apoio de Policiais Militares da CIPE Sudoeste.

O preso foi encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanecerá à disposição do Juízo.