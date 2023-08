Polícia apreende cocaína de R$ 270 mil escondida em forno elétrico

Cerca de 1,5 kg de cocaína foram apreendidos na manhã desta quarta-feira, 9, na região de Vitória da Conquista, em um ônibus de turismo. A droga estava escondida dentro de um forno elétrico e foi encontrada por cães farejadores.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu por volta das 11h50, em frente à unidade policial, no km 830 da BR-116.

Conforme a polícia, ao subirem no veículo e conversarem com os ocupantes, os agentes iniciaram uma vistoria no compartimento de bagagem. Em seguida, os K9 Fridell e Kaleo indicaram a presença de droga dentro de um forno elétrico.

Ao abrirem o eletrodoméstico, os PRFs encontraram uma sacola de cor preta, contendo pacotes de cocaína, já prontos para comercialização. Ao todo foi apreendida cerca de 1,5 Kg (um quilo e quinhentas gramas) da droga, que, de acordo com a polícia, poderia render cerca de R$ 270 mil ao tráfico.

Conforme relato do motorista, a caixa foi despachada na cidade de Santo André (SP), sendo identificado o seu remetente, assim como o destinatário.

O caso foi registrado na Delegacia de Vitória da Conquista.