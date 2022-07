Policia recupera placas solares furtadas em Lafaiete Coutinho

Uma operação desencadeada pela Polícia Civil / 9ª Coorpin de Jequié, através da nova Delegacia Territorial de Lafaiete Coutinho resultou na recuperação de placas solares e inversores, equipamentos que teriam sido furtados na zona rural.

De acordo com informações do blog Marcos Frahm, a polícia conseguiu manter contato com as pessoas que possivelmente estariam "negociando" as placas encontradas, após a equipe policial manter campana no local, onde três homens estavam. Dois conseguiram fugir e um foi capturado.

Foram apreendidos, no imóvel, noventa e uma placas solares, um inversor, um martelo elétrico, além de diversos documentos com indícios de falsificação.

O homem preso em flagrante possui passagem pelos crimes de estelionato e receptação nas cidades de Vitória da Conquista, Itacaré e Jequié.

A policia disse ainda que o capturado assumiu que estava intermediando a venda das placas furtadas na cidade de Lafaiete Coutinho/BA. O flagrante foi pelo crime de receptação qualificada.

O material recuperado foi avaliado em cerca de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).