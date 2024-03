Prefeito de Jequié corta verba da alimentação de entidades sociais | A TARDE

O prefeito de Jequié, Zè Cocá (PP) cortou a verba de alimentação de entidades sociais que prestam serviços ao município, entre elas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A denúncia é da vereadora Moana Meira (PSD), que também é presidente da Federação das APAES da Bahia.

"Já são 30 anos de duração desse convénio com as entidades que prestam serviços à comunidade de Jequié, e sempre foi respeitado pelos gestores que administraram o município. É a primeira vez que um prefeito corta a alimentação das crianças atendidas por entidades", disse a parlamentar.

Moana disse ainda a Secretária Municipal de Educação, Elvia Sampaio, precisa visitar a APAE para conhecer o trabalho da instituição. A parlamentar denunciou ainda que profissionais prestadores de serviço das instituições são retirados das atividades sem uma forma oficial por parte da prefeitura.

"A gestão não informa as alterações no corpo funcional e isso é uma falta de respeito por parte da Secretaria Municipal de Educação com as entidades locais", finalizou Moana.

A reportagem procurou a Prefeitura de Jequié e não obteve resposta ao questionamento.