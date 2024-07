Prefeito de Nova Canaã é vaiado durante evento

Ao subir ao palco para sauda, público, vaias ao prefeito Dr. Marival foram intensas - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

O prefeito de Nova Canaã, Marival Neuton De Magalhaes Fraga, conhecido como Dr. Marival (Avante) foi vaiado durante um tradicional evento musical realizado no município. A situação constrangedora aconteceu em meio a apresentação do cantor conhecido na região, como Edgar Mão Branca.

Ao subir ao palco para saudar o público, as vaias ao gestor municipal foram intensas. O deputado estadual Rosenberg Pinto (PT) também estava ao lado do prefeito.

Apos o momento constrangendor, Dr. Marival se retirou do palco. Sendo assim, o show musical de Edgar Mão Branca foi reiniciado imediatamente.

A situação gerou repercussão no município. A manifestação foi vista por parte da população, como um reflexo do descontentamento com a atual gestão.