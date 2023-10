Prefeitura de Ilhéus é criticada por "PPP" com McDonald's | A TARDE

A Prefeitura de Ilhéus virou assunto na internet após fazer uma publicação onde exalta a chegada da rede privada de fast food, McDonald’s ao município, com direito a vídeo institucional como se fosse uma inauguração de obra pública. A instalação da lanchonete é a primeira da cidade.

“Como pode uma página institucional fazer propaganda de uma empresa privada? Divulgam pra dizer que é obra pública?” questiona um usuário em comentário na publicação da prefeiutra.



“Triste ver que a “alegria” de uma cidade é a abertura de uma lanchonete. Ilhéus segue em atraso e desvalorização”, disse uma outra pessoa.

Após questionamentos de ilheenses, a gestão municipal respondeu que a chegada da rede de fast food é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP).

“No tocante ao apoio, incentivos fiscais e também midiático. A franquia local McDonald's não foi instalada no município sem articulação política e não caiu de paraquedas. Empresas privadas e os governos caminham juntos e em parcerias”, diz um trecho do texto publicado pelo perfil da prefeiutra no Instagram.

Uma Parceria Público‐Privada (PPP) é um contrato de concessão celebrado entre o poder público e o mercado privado com o objetivo de garantir o financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a manutenção de uma prestação de um serviço.



A lanchonete foi construída pelo Grupo Chaves, responsável pela construção do Ipê Boulervard, empreendimento que abriga a franquia da rede de fast-food, no bairro Cidade Nova.

Após a repercussão negativa, o perfil da prefeitura apagou a postagem da Instagram.