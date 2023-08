Professores rejeitam proposta e anunciam paralisação em Jequié

Os professores do município de Jequié, centro-sul da Bahia, rejeitaram, em assembleia geral no início da semana, a proposta encaminhada pela Prefeitura local, sobre o reajuste salarial de 4% à categoria.

Na última quarta-feira, 19, a APLB-Sindicato do município encaminhou ofício ao prefeito Zé Cocá (PP), com cópia para o Procurador Geral do Município, Daniel Quadros, relatos pela rejeição da proposta.

O documento apresenta uma proposta de emergência para 2023, a qual propõe a aplicação de 2/3 do percentual instituído pela União para o Piso do ano de 2023 (9,97%), dividido em 5 parcelas, para os profissionais do magistério do quadro efetivo, o que inclui aposentados e pensionistas, até o final das minutas do Estatuto e do Plano de Carreira do Magistério.