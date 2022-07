Recém inaugurado, cemitério de Vitória da Conquista sofre com abandono

Após quatro meses de inaugurado, o cenário é desolador. Esta é a situação do Cemitério Municipal de Vitória da Conqista, sudoeste da Bahia.

De acordo com denúncia do vereador Alexandre Xandó (PT), ao "abrir as covas", os servidores estão se deparando com lixo e entulho. O parlamentar diz ainda que o valor empregado na obra foi de R$703.392,73 aos cofres públicos da gestão da prefeita Sheila Lemos (União Brasil).

"A quantidade de moscas é assustadora e causa um grande incômodo em um lugar que é para ser de despedida aos entes queridos. Quem teve a ideia de criar esse cemitério, não se importou com o fato de que ali antes era um lixão e, ao redor do terreno, existe um local de descarte irregular de entulhos", afirma.

Ao cobrar da gestão municipal, o parlamentar disse que as famílias que vão ao cemitério não aguentam mais se deparar com lixo, urubu, mosca e entulho.

"Será que a prefeita enterraria algum familiar neste local?", questionou.