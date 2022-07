Seis homens são presos por tráfico de drogas em Nova Canaã

Seis homens envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Nova Canaã foram presos em flagrante nesta quarta-feira 20 por policiais da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) durante a Operação Terra prometida. Com o grupo, foram encontrados armas e entorpecentes.

Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos envolvidos. Com eles, foram encontrados um revólver Taurus, calibre 38, uma espingarda calibre 32, 40 pedras de crack, 59 pinos de cocaína e 200 gramas da mesma substância, 300 gramas de maconha e uma motocicleta com restrição de roubo.

A Operação Terra Prometida teve ainda a participação de policiais da 10ª (Coorpin/Vitória da Conquista), Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI).