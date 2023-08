Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Jequié

Um homem investigado por envolvimento no homicídio de Mateus Santos Souza, em Jequié, teve o mandado de prisão temporária cumprido na quarta-feira, 2, durante diligências de equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido no último sábado, 29, durante uma festa em um sítio no bairro Curral Novo, quando dois homens armados deflagraram tiros contra a vítima, que morreu no local.

O preso tem um grande número de passagens policiais e é integrante de um grupo criminoso com atuação naquela cidade. Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde se encontra custodiado à disposição do Poder Judiciário.