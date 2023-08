Tamanduá é resgatado de cima do telhado de um colégio em Jequié

Um tamanduá foi resgatado de cima do telhado de um colégio em Jaguaquara, localizado em Jequié, neste domingo, 30. A ação foi realizada pelo 1º Pelotão pertencente ao 8º BBM, de Jequié.

Os bombeiros capturaram o animal com cuidado para evitar o estresse, já que o animal se encontrava fora de seu habitat natural e se sentindo acuado e ameaçado. Utilizando equipamentos apropriados, os militares conseguiram pegar o tamanduá de forma segura.

Após o resgate, o animal foi avaliado pelos bombeiros e estava sem ferimentos. Em seguida, ele foi devolvido à natureza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, caso perceba algum animal silvestre fora do habitat natural, os cidadãos não devem se aproximar nem tentar capturar, pois quando o animal se sente acuado pode se tornar agressivo. O ideal é acionar o resgate especializado. O Corpo de Bombeiros pode ser chamado através do 193 da central.