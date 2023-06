Tierry sofre acidente e capota carro a caminho de show na Bahia

O cantor baiano Tierry sofreu um acidente de carro, no sábado, 17, enquanto estava a caminho de um show na cidade de Caetanos, no sudoeste baiano. O artista explicou nas redes sociais que o carro em que dirigia capotou e caiu em uma ribanceira.

Segundo o cantor, ele dirigia um carro de um amigo, que também estava no veículo, quando "faltou freio" em uma curva na estrada. Ele tentou parar o veículo, mas acabou saindo da pista.



"Graças a Deus estamos em dia com a oração, Maria passou a frente e não me deixou abalar. Estou com saúde, estou bem", ressaltou.

Apesar da situação, ninguém ficou ferido no acidente. O artista estava na região por causa de um show marcado para o sábado à noite na cidade. Como não houve ferimentos nas vítimas, a apresentação foi mantida.



"Tenho que colocar o meu joelho no chão e agradecer, porque é a segunda coisa em uma semana", comentou.

O cantor fez referência ao acidente que aconteceu na última terça-feira,13, quando a aeronave que levava sua equipe precisou fazer um pouso de emergência. A porta da cabine havia aberto durante o voo, mas ninguém ficou ferido.