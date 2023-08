Veículos adulterados e com restrição de roubo são apreendidos na Bahia

Uma motocicleta e um carro, com motor e chassi adulterados, foram apreendidos no bairro Morumbi, em Itapetinga, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) daquela cidade, na terça-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Civil, o Fiat/Uno, de cor vermelha, que ostentava a placa de outro carro, estava com restrição de roubo, ocorrido na cidade de Diadema, em São Paulo. Os veículos estavam estacionados em frente à residência do atual proprietário, que já foi identificado e pode responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Os veículos foram periciados e estão à disposição da Justiça. A investigação terá seguimento para identificar e localizar todos os envolvidos na ação criminosa.