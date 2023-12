Velório e enterro de homem é realizado ao som de paredão em Maracás | A TARDE

Um velório inusitado, seguido de um cortejo fúnebre diferente. Assim foi a cerimônia do enterro de um morador do povoado Porto Alegre, zona rural de Maracás, sudoeste da Bahia.

Ao som de um paredão, o sepultamento de Antonio de Zeca, morto após ter sido vítima de um infarto do miocárdio, teve músicas que foram as preferidas do homem enquanto vivo. Familiares disseram que Zeca já tinha pedido para "ser enterrado" com músicas as quais gostava.

A família diz ainda que Antonio sempre gostou de se divertir e era um apaixonado por ouvir as músicas prediletas com volume elevado.