Vitória da Conquista é destaque na educação da Bahia | A TARDE

O município de Vitória da Conquista vem se afirmando no cenário nacional ao apresentar as maiores notas dentre as redes de Educação Pública da Bahia. O município já é destaque pelo excelente desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Ideb foi criado pelo Ministério da Educação em 2005, para medir a qualidade do ensino público e privado no país. A Bahia instituiu em 2022 um novo índice, o Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe), e Vitória da Conquista vem despontando com as melhores notas nos dois índices.

No ano da implantação do Sabe o município apresentou desempenho superior às médias regional e estadual nas séries avaliadas.

Em Língua Portuguesa, no segundo ano do fundamental, o município alcançou a proficiência de 568. A média estadual ficou 560. Em Matemática, 472 para 471. A liderança na avaliação se manteve no 5º e 9º anos do fundamental. O índice, por ter sido criado recentemente, ainda não apresenta um ranqueamento entre as cidades.

Segundo a prefeita Sheila Lemos, o crescimento que a educação municipal vem tendo é fruto do investimento que o governo municipal tem feito em infraestrutura e qualificação profissional dos professores, com formações continuadas e pós-graduação, em convênio com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

“Em 2023, formamos 25 professores em mestrado. Mas também temos investido em materiais e equipamentos pedagógicos, no reforço escolar para os alunos que mais precisam e na revitalização total da maioria das escolas da zona urbana e rural, trazendo maior conforto aos alunos e professores, melhorando assim na qualidade do ensino. Estamos entre os melhores da Bahia, mas nosso objetivo é ficar ao lado dos maiores do Brasil!”, disse.

O secretário de Educação Edgard Larry, atribuiu esse crescimento ao trabalho coletivo realizado por todos os coordenadores da Secretaria Municipal de Educação (Smed), em conjunto com as equipes gestoras das escolas e todos os professores.

Secretário de Educação Edgard Larry | Foto: Divulgação

“O planejamento da Smed tem focado em alfabetização na idade certa e na garantia da aprendizagem”, afirmou.