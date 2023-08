Corpo de Bombeiros inicia "Operação Romaria" em Bom Jesus da Lapa

A tradicional Romaria do Bom Jesus da Lapa, no Oeste da Bahia, segue recebendo milhares de romeiros de diversas partes do país e do mundo até o próximo domingo, 6. Considerada a terceira maior romaria do país, o evento voltou a ser presencial após uma parada forçada de dois anos, por conta da pandemia da Covid-19.



Com o grande fluxo de visitantes, o 20º Batalhão de Bombeiros Militar (20º BBM) em Bom Jesus da Lapa, iniciou a Operação Romaria do Bom Jesus. Várias equipes estão espalhadas nos locais onde acontecem os eventos religiosos para atuar em atendimentos pré-hospitalares, resgates, emergências ou outras eventuais necessidades.

O efetivo de também ganhou reforço, como forma de atuar de imediato em casos de acidentes de trânsito, já que as rodovias têm o fluxo de veículos aumentado nessa época do ano.

A Operação Romaria do Bom Jesus ainda conta com a prontidão na Praia da Coroa, no Rio São Francisco, com o objetivo de prevenir afogamentos ou outras situações de risco. O serviço de guarda-vidas é realizado com o apoio do 17º Batalhão de Bombeiros Militar, de Barreiras.