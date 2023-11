II Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados é destaque nacional | A TARDE

Um verdadeiro sucesso. Essa foi a avaliação dos participantes do II Congresso Brasileiro de Gestão por Resultado que aconteceu entre os dias 08 e 10 de novembro, no hotel Royal Tulip, em Brasília, no Distrito Federal. O evento municipalista organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR) reuniu prefeitos, gestores públicos, secretários municipais e profissionais de administração de várias partes do país.

A solenidade de abertura do Congresso contou com autoridades que destacaram a importância do evento para garantir uma melhor gestão pública. O tema desse II encontro foi: a Nova Gestão Pública (NGP) ou simplesmente Gestão Pública Gerencial, que tem como enfoque o modelo de gestão por resultados.

O II Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados reuniu prefeitos de todo o Brasil, que encontraram um espaço para compartilhar experiências, e discutir estratégias para o aprimoramento da gestão municipal.

O último dia do evento, foi marcado pela premiação oferecida pelo IBGR das gestões municipais que são destaques em todo o país. O prefeito baiano Dailton Filho, de Madre de Deus, foi um dos premiados. "Fomos classificados pela segunda vez consecutiva, no índice de desempenho do 2° Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados. Estendo o agradecimento a todos que fazem parte da nossa gestão e que vêm se empenhando diariamente para construir um novo jeito de viver", comemorou Dailton nas redes sociais.

Prefeito de Madre de Deus (centro da foto), Dailton Filho, comemora mais um prêmio conquistado | Foto: Divulgação

O evento

Os inscritos participaram de um ciclo de palestras sobre gestão por resultados, liderança e governança para o desenvolvimento, inovação em gestão e governo digital, improbidade administrativa, política de educação, planejamento estratégico e financeiro com fluxo de caixa projetado, entre outros temas que ajudam na administração pública.

O Instituto

O IBGR é um instituto que avalia a capacidade dos gestores municipais em administrar de forma eficiente os recursos públicos, garantindo o desenvolvimento e a qualidade de vida da população.