Shopping promove ação para crianças com TEA neste sábado em Salvador

Acontece neste sábado, 29 de julho, a quarta edição do Projeto Hora Silenciosa, criado para oferecer um momento tranquilo e acolhedor para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Durante a primeira hora de funcionamento do shopping que realiza o evento, das 9h às 10h, os ambientes terão os estímulos sonoros e visuais reduzidos. Além de desfrutar do momento mais tranquilo durante as compras, as crianças ainda vão se divertir no parque de aventuras ‘Heróis Marvel’ e desfrutar da sessão “Ingresso Azul”, da Cinemark.

O público infantil com TEA ainda poderá se divertir no parque Heróis Marvel. Foram disponibilizadas três sessões exclusivas e gratuitas com 20 minutos cada que vão acontecer no sábado, 29 de julho, às 9h, 9h20 e 9h40. As inscrições devem ser realizadas previamente através do site do shopping. E, no mesmo dia, às 10h, será realizado o evento "Ingresso Azul", uma sessão planejada para acolher pessoas com TEA. O filme em exibição será "Elementos”. Os clientes com TEA e seus acompanhantes pagam meia entrada. As operações infantis Villa Encantada (Piso G1) e Planeta Imaginário (Piso L1) também têm benefícios exclusivos para o público neurodivergente.

O público infantil com TEA ainda poderá se divertir no parque Heróis Marvel, com sessões gratuitas de 20 minutos | Foto: Divulgação

Algumas iniciativas já foram implementadas de forma definitiva, como as vagas exclusivas de estacionamento para famílias de pessoas com TEA e os abafadores de som e ruídos, que estão disponíveis para empréstimo gratuito nos Espaços Família – Pisos L1 e L2 e Centro de Atendimento ao Cliente – CAC, piso L2; durante o horário de funcionamento do shopping.

Ações adotadas pelo Shopping durante a Hora Silenciosa:

• Pausa no tráfego de carrinhos de coleta de lixo;

• Pausa no tráfego de segways;

• Utilização do rádio comunicação apenas com fones de ouvido;

• Desligar TVs, displays, totens e mega banners digitais, bem como rádio mall e letreiros das lojas;

• Redução da iluminação do mall;

• Retirada do áudio das cancelas de estacionamento;

• Suspensão secadores de mãos e de dispensers automáticos de cheiros nos banheiros;

• Fraldário, banheiros infantis e de adultos com distribuição de protetores auriculares;

• Distribuição de abafadores também nos Espaços Família – Pisos L1 e L2 e Centro de Atendimento ao Cliente – CAC, piso L2;

• Portas dos banheiros fechadas nesse horário para reduzir o barulho das descargas a vácuo;

• Os colaboradores do Condomínio do Salvador Shopping foram estimulados a utilizar os celulares em modo silencioso.