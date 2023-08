Ao lado de lideranças, Marabá discute benefícios para região oeste

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Jr. Marabá (PP) tem discutido demandas para a região oeste da Bahia. Demandas do grupo Progressista, que vem se fortalecendo na região, estavam na pauta.



Marabá recebeu o vereador de Cristópolis, Cesinha da Saúde (PP), que tem se destacado pela atuação dentro do mandato. Cesinha da Saúde vem construindo um legado de trabalho na comunidade que defende, o Sítio José Hermenegildo.

Pela primeira vez na história do município, um vereador viabiliza Emenda Parlamentar no valor de R$2 milhões. O recurso, destinado para a pavimentação asfáltica da comunidade, veio por intermédio do então deputado federal Cacá Leão (PP) e contou com o apoio deputado estadual Antônio Henrique Júnior (PP).

“Cesinha é um vereador que faz jus ao mandato. Está sempre indo em busca de viabilizar alguma melhoria para a cidade que representa. Cristópolis tem sorte de tê-lo eleito”, afirmou Junior Marabá.