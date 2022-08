Após ser exonerado, servidor acusa prefeito de "perseguição política"

O servidor público Jeová Cardoso Ribeiro veio a público, por intermédio de um vídeo gravado, para externar "indignação" após ser exonerado das funções públicas no município de Barreiras, oeste da Bahia.

Jeová acusa o prefeito Zito Barbosa (União Brasil) de "perseguição política", uma vez que, de acordo com apuração do Portal A TARDE, o servidor não teria apoiado os candidatos a deputados do prefeito na eleições deste ano, sobretudo o candidato a deputado estadual, apoiado pelo gestor.

No vídeo, o ex-servidor diz que foi "surpreendido" com a decisão e reforça que se trata de uma atitude "traiçoeira", que de acordo com ele é um perfil comum do gestor.

"Isso me deixa tranquilo, até porque se fosse por corrupção teria que cortar na carne, e cortar na carne dói", assegurou.



null Cidadão Repórter | Via WhatsApp

O ex-servidor finaliza ainda dizendo que o prefeito Zito queria que ele tivesse a conduta de "trair" o próximo, que de acordo com Jeová, é "peculiar" ao prefeito.