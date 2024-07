Arraiá de LEM atrai 60 mil pessoas em dois dias de festa

Pelo menos 60 mil pessoas já passaram nos dois dias de festa do Arraiá de LEM - Foto: Divulgação

O Arraiá de LEM vem consolidando o município de Luís Eduardo Magalhães como destino principal de evento junino do Oeste da Bahia.

Nós dois primeiros dias de festa da edição de 2024, a qual atraiu um público que ultrapassa 60 mil pessoas, já passaram grandes atrações, como Gatinha Manhosa, Nadson O Ferinha e Vitor Fernandes.

“Definitivamente o Arraiá de LEM entrou para a história do nosso município. Uma festa linda, segura e que está cumprindo o papel, que é gerar entretenimento aliada a geração de emprego e renda para o município”, comemorou o prefeito Junior Marabá (PP).

Segurança

Montada em uma área de 48 mil metros quadrados, o Arraiá de LEM conta, além de 20 câmeras espalhadas em todo o circuito, com pelo menos 350 profissionais de segurança, entre pública e privada, além da presença da Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiro Militar, Bombeiro Civil e SUTRANS.

Pronto atendimento

Outro aspecto imprescindível foi a estrutura de pronto atendimento médico que foi montada para a edição de 2024.

"Uma organização grandiosa como essa tinha que receber uma atenção especial para a saúde. Definimos junto com o prefeito a instalação de duas unidades médicas, com duas ambulâncias, sendo uma delas uma UTI Móvel. Teremos também dois médicos com equipes montadas em locais estratégicos, para caso haja necessidade de atendimento em locais de maior aglomeração”, garantiu o secretário de Saúde, Pedro Henrique Ribeiro.

O gestor municipal disse que busca construir o Arraiá de LEM para ser um evento tradicional de Luís Eduardo Magalhães.

"Uma mistura de cultura, lazer e geração de renda que não pode acabar. Quero ver o Arraiá de LEM comemorando 20 anos”, finalizou Junior Marabá.

Prefeito Júnior Marabá (PP) e a primeira dama, Cynthia Borges | Foto: Divulgação

Programação



30.06 (Domingo)

18h Gusttavo Lima;

20h Dennis DJ;

22h Biguinho Sensação.



1º de julho (Segunda)

22h Dorgival Dantas;

00h Tarcísio do Acordeon.



02 de julho (Terça)

18h Apresentação de Quadrilhas Juninas e bandas locais.