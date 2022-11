Aterro sanitário é entregue na cidade de Luis Eduardo Magalhães

O prefeito de Luis Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, desativou nesta terça-feira, 15, o funcionamento do lixão da cidade e entregou o aterro sanitário, que fica localizado a 17 km do centro do município. A previsão de entrega era de dois anos e foi cumprida pelo gestor.

“Estamos entregando para a população, neste dia 15 de novembro, uma obra que me comprometi concluir em dois anos, após a eleição. Não menti prometendo ‘tirar’ o lixão em três meses, pois sabíamos que isso era impossível. Com o início da operação do aterro sanitário, o lixão não receberá mais nenhum tipo de resíduo e toda a sua área será recuperada, através de um PRAD – Plano de Recuperação de área Degradada, que já está sendo licitado”, afirmou.



Com um investimento de R$ 14 milhões, a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos possui uma área composta por uma bacia de chorume, três estações de secagem e uma célula principal com revestimento para receber os resíduos. A construção da estrada de acesso, ainda em andamento, receberá um investimento de mais R$11 milhões.

Atualmente, a Central conta com um prédio administrativo e uma guarita de fiscalização. Ainda fazem parte da Unidade, galpões de triagem de material reciclável e os pátios para destinação de entulhos de materiais de construção civil e de matéria orgânica, como as podas de árvores.



De acordo com o gestor municipal, a cidade produz atualmente cerca de 100 toneladas de lixo por dia, e os resíduos eram encaminhados ao lixão, antes localizado no bairro Parque São José.

"Afetava a paisagem urbana, o meio ambiente e a saúde dos moradores de oito bairros que ficam no seu entorno. Uma vergonha administrativa, que perdurou por 20 anos, acaba hoje”, classificou o prefeito Junior Marabá.

Além da construção da central de resíduos e a recuperação da área do lixão, a estrada que dará acesso ao aterro, será pavimentada, garantindo o acesso e trafegabilidade dos caminhões. Por fim, Eco pontos ainda serão instalados por toda a cidade, com o intuito de facilitar a separação e descarte de material reciclável.