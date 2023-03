Barreiras: parlamentar denuncia prioridades em procedimentos médicos

A tentativa de quem precisa marcar consultas ou exames médicos no município de Barreiras, oeste da Bahia, tem sido motivo de revolta e indignação. A espera nas grandes filas formadas para a realização de marcação de procedimentos médicos tem sido cada vez maior.

Na última terça-feira, 27, por exemplo, uma enorme fila se formou por todo o quarteirão da Central de Marcação do município. Desde cedo muitos aguardavam o atendimento na unidade localizada no centro da cidade, o que gerou revolta e pedidos de providências à Prefeitura Municipal.

"Queremos uma gestão que tenha responsabilidade com a Saúde e não viva de propaganda intitulando Saúde Humanizada, Integrada e Inovadora, porque isto está longe de acontecer", reclamou a vereadora Carmélia da Mata (PBB), que esteve no local.

A vereadora denunciou ainda que agentes políticos ligados à Prefeitura têm tido prioridades na marcação de procedimentos médicos, em detrimento do atendimento ao resto da população.

"São pessoas que têm relação com o prefeito ou com a gestão, inclusive funcionários que são ligados aos agentes políticos que dão prioridade para essa gente. É preciso dar um basta no apadrinhamento político e na falta de sensibilidade da Secretaria de Saúde", afirmou Carmélia da Mata.