Barreiras será sede de novo posto de comando do Corpo de Bombeiros

O Governo da Bahia vai instalar um novo posto de comando do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), no município de Barreiras que permitirá maior agilidade nas ações de combate a incêndios, comuns no Oeste do estado.

A escolha pela capital do Oeste da Bahia foi feita a partir de análises que mostraram a localização estratégica para a concentração das informações e, principalmente, para o deslocamento dos bombeiros, equipamentos e suprimentos para atendimento às situações de emergência na região.



"Já temos uma expertise nesses atendimentos, e Barreiras é uma cidade com localização privilegiada para que nossos bombeiros consigam chegar aos locais com maior facilidade. Os incêndios florestais podem acontecer em áreas íngremes e de difícil acesso, por isso a escolha de Barreiras", explica o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini.

As mudanças integram o conjunto de projetos de lei de modernização da segurança pública enviado pelo Governo para Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), e já aprovado pelos parlamentares.