Batida entre moto e carreta deixa uma pessoa morta no oeste do estado

Uma pessoa morreu após uma batida entre uma motocicleta e uma carreta, no oeste do estado. O acidente aconteceu na noite de sábado, 27, nas imediações da BR-135, no trecho da cidade de Riachão das Neves. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo as informações iniciais, testemunhas, a vítima mortal seria um homem que pilotava a moto. No entanto, não há informações sobre ia identidade e nem a causa do acidente.

O Serviço de Atentimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou ao local a vítima já estava sem sinais vitais