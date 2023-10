Bombeiros combatem incêndios no oeste, norte e na Chapada Diamantina | A TARDE

Cerca de 200 bombeiros permanecem atuando no combate aos incêndios florestais que atingem as regiões Oeste, Norte e Chapada Diamantina, no interior da Bahia, neste sábado, 14.



Segundo os bombeiros, o fogo atinge as cidades de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Buritirama, Santa Rita de Cássia, Barra, Vanderley, Cotegipe, Riachão das Neves, Pilão Arcado, Juazeiro, Oliveira dos Brejinhos, Rio do Pires e Lençóis.

Drones e seis aeronaves modelo Air Tractor, fornecidas através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), também dão apoio à Operação Florestal. Além dos combates, os bombeiros também realizam ações preventivas com a população local.

Apoio no combate em Piauí

Nove bombeiros militares baianos também permanecem dando apoio ao combate aos incêndios florestais que atingem o estado do Piauí. Os militares atuam no município Morro Cabeça no Tempo, que fica na divisa com a Bahia