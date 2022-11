Cão policial fareja 40 kg de maconha enterrados em terreno na Bahia

O cão policial Dick-K9 encontrou, através do faro, 40 kg de maconha enterrados em um terreno na cidade de Barreiras, no extremo oeste baiano, nesta quinta-feira, 3. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP).



A apreensão aconteceu quando as guarnições realizavam ações de rotina para combater o tráfico de drogas, no bairro de Loteamento São Francisco. O cão parou em um determinado ponto e indicou a localidade dos entorpecentes. Com o indicativo, os PMs remexeram a terra e encontraram a maconha.

De acordo com a SSP, nenhum suspeito foi localizado no local. Os entorpecentes foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Barreiras.