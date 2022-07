Carga de manilhas de concreto se solta de caminhão e atinge veículos

Uma carga de manilhas de concreto se soltou de um caminhão e caiu em cima de pelo menos três veículos, nesta quarta-feira, 27, no munícipio de Barreiras, no oeste da Bahia. Apesar do susto, não houve ninguém ferido.

O acidente ocorreu na Avenida Benedita Silveira, uma das avenidas mais movimentadas da região. Os dois carros e a moto envolvidos ficaram totalmente destruídos.

De acordo com as testemunhas, as manilhas estavam presas no fundo do caminhão, porém se soltaram enquanto o veículo passava pela avenida, que também é conhecida como “Curva do S”.

Logo após o acidente, os destroços da carga e dos veículos ficaram espalhados pelo chão. Mas não há informações se o trânsito foi afetado.