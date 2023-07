Chuva danifica estrada de terra e provoca atoleiros no Vale do Capão

A estrada de terra no Vale do Capão, localizado no distrito de Caeté-Açu, região da Chapada Diamantina, ficou prejudicada após fortes chuvas que atingiram a região nos últimos quatro dias. Imagens registraram momentos em que os veículos tentam passar pela pista lamacenta e chegam a derrapar.

De acordo com moradores, o movimento na região está mais fraco e alguns eventos foram cancelados por causa do mau tempo. Eles reclamam da falta de atenção da prefeitura de Palmeiras, município do distrito de Caeté-Açu, com a situação.

"Deveria ter mais projetos de conscientização para os moradores e turistas, de como preservar e cuidar do nosso Vale", diz.



A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a prefeitura de Palmeiras, mas não obteve retorno.

Em junho de 2022, o ex-governador Rui Costa (PT) autorizou a licitação para a pavimentação do trecho entre a BA-849 e o acesso ao distrito de Caeté-Açu. A previsão seria de que o trecho pavimentado teria 17,9 quilômetros de asfalto, com um investimento de R$22,1 milhões.

Moradores disseram que a obra não está embargada, mas houve uma pausa por desmobilização do maquinário das etapas de supressão e terraplanagem para outra obra. "O que eles poderiam fazer agora seria a parte da drenagem que tem pessoas que estão criando conflito com isso", diz um deles.