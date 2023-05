Festa Literária Internacional de Barreiras atrai escritores

A Academia Barreirense de Letras receberá escritores e leitores para o lançamento de mais de 30 livros nos mais variados gêneros e estilos literários, como parte da 6ª edição da Festa Literária Internacional de Barreiras (Flib), evento que acontece entre os dias 23 e 25 de maio.

Com a temática central ‘Literaturas Afro-Brasileiras e Africanas: conectando mundos’, o festival vai movimentar diversos outros espaços fechados como o Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho e a Escola Municipal de Teatro, bem como as praças do Centro Histórico.

Autora e pedagoga, Cáritas Gomes de Oliveira Almeida vem de Tocantins e vai estrear na Flib dia 23 a partir das 11h com o livro infantil “A borboleta que descobriu seu voar“, que já foi lançado naquele estado.

Brasileiro radicado em Angola, Roberto Leal, que fará a conferência de abertura da FLIB no Centro Cultural Rivelino da Silva Carvalho na noite de terça-feira (23), lança no auditório da ABL a partir das 16h30 o livro Dicionário de Angolês e a revista ÓMNIRA (Especial Rainha Njinga e Mbande).

Jornalista, poeta, escritor, repórter fotográfico e editor da revista angolana de Literatura “Òmnira“, Leal preside o Núcleo África da UBESC-União Baiana de Escritores/BA-Brasil. Com farta produção literária, ele participa da Flib por indicação do Centro Cultural Casa de Angola, sediada em Salvador.

Realizada pela Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a FLIB conta com uma curadoria composta pela Secretaria Municipal de Educação, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA), Núcleo Territorial de Educação (NTE/11), Academia Barreirense de Letras (ABL) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).