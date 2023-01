< Fortes chuvas deixa via de Barreiras debaixo d'água | A TARDE

Nesta quinta-feira, 26, parte da via marginal da Avenida Antônio Carlos, localizada no centro de Barreiras, região oeste da Bahia, ficou debaixo d'água, após fortes chuvas no município nos últimos dias.

Nas imagens, as ruas estão alagadas a partir de um posto de gasolina Reprodução

A Prefeitura de Barreiras informou que o alagamento acontece por causa da localização ladeada pelas serras do Mimo e da Bandeira o que faz com que o período de chuva tenha forte incidência de águas pluviais se precipitando em direção ao Rio Grande, que cruza o centro da cidade.



Imagens feitas por moradores mostram as ruas alagadas a partir de um posto de gasolina. Até mesmo um motorista não consegue sair do lugar por causa do intenso volume de água. No entanto, uma passageira do veículo sai mesmo em meio a enchente. A avenida fica às margens da BR-242, uma das principais rodovias da região.



A administração municipal diz que, desde 2020, tem buscado autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para fazer uma intervenção na rodovia e ampliar o sistema de passagem de água. Contudo, o pedido ainda não foi concedido.

Segundo o instituto Climatempo, até o próximo domingo, 29, as chuvas ainda devem continuar em Barreiras, ainda que com menor intensidade.