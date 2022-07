Global Fendt e Valtra lançam concessionária em Luis Eduardo Magalhães

O município de Luis Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, recebeu nesta quinta-feira, 14, o lançamento da Pedra Fundamental da futura instalação da Concessionária Nossa Fendt.

De forma remota, o sócio diretor do Grupo Nossa, Ricardo Teixeira, comentou o projeto de crescimento das marcas Valtra e Fendt no estado da Bahia. Dener Torsten afirmou estar feliz com o que viu no oeste baiano.

“É uma região rica e com alto potencial. É muito bom ter o Grupo Nossa como parceiro”, disse o vice presidente Global da Fendt e Valtra.

Estavam presentes, além dos sócios do Grupo Nossa, Marcos Antônio Busato, Júlio César Busato e André Busato, o Vice Presidente Fendt e Valtra Global, Dener Torsten; o Vice Presidente Comercial Valtra e Fendt América do Sul, Marcelo Traldi; o Diretor Comercial Fendt, José Galli e o Diretor Comercial Valtra, Alexandre Assis. Do grupo Nossa, estavam presentes Jair Francisco, Diretor Administrativo; Giovani Ferrari, Gerente Geral Valtra e o Gerente Geral Fendt, Ricardo Laudo, que participou remotamente.

O evento marcou a força do agronegócio da região oeste da Bahia. Além do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, do procurador do município Wilton Novaes e do secretário Jefferson Café, representantes de entidades ligadas ao agro se fizeram presentes; da ABAPA Luiz Carlos Bergamaschi, da AIBA Moisés Schmidt e da APROSOJA Leandro Kolln.

Os produtores presentes estavam representando todos aqueles que contribuem para o sucesso da nossa região. Marcaram presença: Paulo Almeida Schmidt do Grupo Schmidt, Walter Horita, do Grupo Horita, Whilan Seiji Mizote, Grupo Mizote, Luiz Walker da Agro Walker, Samuel Epp, da Agricultura S. Epp, Celestino Zanella, Felipe Faccioni do Grupo Faccioni, Laerte Baechtold e Ernesth Baechtold da Sementes Ciaseedes, Jacob Lauck do Grupo Paraíso, Felipe Walker do Grupo Irmãos Walker e Adilson Gonçalves de Campos da ACIAGRI, e também a segunda geração da família Busato; César Busato, Mariana Busato, André Busato e Andréia Busato, além de demais presentes.

O fotógrafo Rui Rezende, com algumas publicações no agronegócio, expôs os trabalhos durante o evento, que também contou com a presença dos diretores da agência de publicidade Hórus Comunicação, Sylvio Lyra e Vane Barreto, responsáveis pela comunicação do Grupo Nossa.

A Fendt, líder em alta tecnologia das indústrias AGCO, tem mais de 90 anos de atuação na Europa. Há três anos chegou ao Brasil para contribuir com o avanço da agricultura profissional.