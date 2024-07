Gusttavo Lima reúne 55 mil no 3º dia do Arraiá de LEM

Terceira noite do Arraiá de LEM bateu recorde de público nesta edição com presença de Gusttavo Lima - Foto: Divulgação

Pelo menos 55 mil pessoas lotaram os 48 mil metros quadrados, do espaço montado para o Arraiá de Luis Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, para ver o show do Embaixador Gusttavo Lima, neste domingo, 30, terceiro dia de festa.

Em duas horas de show, o cantor cantou sucessos atuais e as canções dos mais de 15 anos de carreira, como: "Balada", "60 Segundos", "Canudinho", "Termina Comigo Antes", dentre outras.

"É sempre uma felicidade estar aqui nessa cidade tão querida, e agora sendo a minha estreia na terceira edição do Arraiá de LEM, um evento lindo, muito bem organizado e que eu parabenizo", disse Gusttavo Lima.

| Foto: Divulgação

A terceira edição do Arraiá de LEM vem cumprindo o objetivo no quesito economia. “Estamos assistindo uma festa linda todos esses dias, porém com a presença do Gusttavo Lima reunimos um público recorde com mais de 50 mil pessoas. Muito bom para os fãs dele e melhor ainda para os comerciantes do evento, e da cidade”, comemorou o prefeito Junior Marabá (PP).

A noite de domingo também contou com o som eletrônico, que mistura funk e pop, de Dennis Dj e a sofrência de Biguinho Sensação.

A programação segue nesta segunda 1, com shows de Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon.